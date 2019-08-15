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Ayağını sehpaya uzatan yüzde 92 engelli gaziyi darbeden 3 kişi tutuklandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kafede ayağını sehpaya uzatan yüzde 92 engenlli gaziyi darbettikleri öne sürülen 3 şüpheli "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

15.08.2019 11:19
Ayağını sehpaya uzatan yüzde 92 engelli gaziyi darbeden 3 kişi tutuklandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından, Gemlik ilçesinde yüzde 92 engeli bulunan bir gazinin kafede ayağını sehpaya uzattığı gerekçesiyle darbedilmesine ilişkin 3 şüphelinin "kasten yaralama" suçundan tutuklandığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından ise kafenin işletmecisi hakkında hukuki süreç başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, gazi Ömür Karaman'ın darbedilmesiyle ilgili medyada haberlere yer verildiği hatırlatıldı.

AYAĞINI SEHPAYA UZATTIĞI İÇİN DARP EDİLMİŞTİ

Irak'ın kuzeyinde 6 Mayıs 2000'de yaralanan ve 26 ameliyat sonrasında yeniden sağlığına kavuşan gazi Karaman'ın, Gemlik'teki Kumsaz tesislerinde oturduğu sırada engelli olan ayağını sehpaya uzattığı gerekçesiyle kafe görevlileriyle tartıştığı belirten açıklamada, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kafe görevlileri tarafından darbedildiği aktarıldı.

Olayla ilgili Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Ü.T, Ö.Ş. ve S.Ş'nin, Sulh Ceza Hakimliğince "kasten yaralama" suçundan tutuklandığı duyurulan açıklamada, soruşturmanın devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

AKTAŞ: GAZİLER BAŞTACIMIZDIR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da sosyal hesabından yaptığı açıklamada, Ömür Karaman'ın darbedilmesinden üzüntü duyduğunu, gazilerin baştacı olduğunu vurguladı.

Olayı kınadıklarını ve gelişmelerin takipçisi olacaklarını bildiren Aktaş, kafenin işletmecisi hakkında hukuki süreç başlattıklarını ifade etti.

Gemlik ilçesi Kumsaz sahilinde ayağını sehpaya uzattığı gerekçesiyle işletme sahibi ve çalışanlar tarafından darbedildiği öne sürülen gazi Ömür Karaman, sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine götürülmüştü.

İŞLETMECİNİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Karaman ve ailesinin şikayeti üzerine çalışma başlatan polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kafeyi Gemlik Belediyesinden ihale usulüyle kiralayan işletmecinin sözleşmesi de feshedilmişti.


Başsavcı, Gemlik, Bursa, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA

YORUMLAR (4)
SİVASSS: düşmez kalkmaz bir Allah engelli insanlara saygı gösterin yarın kimin ne olacağı belli olmaz
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OGUZ: İDDİA EDİYORUM BUNU YAPAN KASITLI BİLİNÇLİ YAPTI ARAŞTIRILSIN NE OLDUGU VEYA OLDUKLARI CIKAR ORTAYA GAZİYİM DEMESİNE RAGMEN BU YAPILIYORSA DÜŞÜNMEK GEREK
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HAKAN GÜLLE: gazi olmasına gerek yokki, belliki fiziki rahatsızlığı var ayağını uzatmak zorunda kalmış. İnsan gibi gidip sorarsın, dinlemeden etmeden şiddet tam sığırların işi.
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SÜLÜMAN: Kasten yaralamadan tutuklanmis o nasil bir sey , vatanin ülkenin degerlerine saldiemaktan tutuklayin
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