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Bursa'da yüzde 92 engeli bulunan gaziye, ayaklarını uzattığı için dayak attılar

Kuzey Irak gazisi Ömür Karaman, Bursa'da gittiği kafede ayaklarını uzattığı için işletme sahipleri tarafından öldüresiye dayak yedi. Yüzde 92 engelli olan gazinin dudakları patladı, ayakları ezildi, gözü morardı.

14.08.2019 13:57
Bursa'da yüzde 92 engeli bulunan gaziye, ayaklarını uzattığı için dayak attılar

Bursa'da iddiaya göre ayaklarını uzattığı için kafe sahibi ve çalışanlarından öldüresiye dayak yiyen yüzde 92 engelli gazi, yaşananları anlattı.

Kuzey Irak'da teröristlerin konvoyuna uzaktan kumandalı bombalı saldırı düzenlemesi sonucu vücuduna 34 tane şarapnel parçası isabet eden ve 6 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra gördüğü tedaviyle 2 yıl sonra yürümeye başlayan yüzde 92 engelli gazi Ömür Karaman, Ankara'dan Bursa'ya yeğenlerini görmeye geldi.

İŞLETME SAHİBİ AYAKLARINI UZATTIĞI İÇİN UYARDI

Gürsu'daki yeğenlerinin yanında 1 gece kalan gazi, ertesi gün deniz havası almak ve yüzmek için Gemlik ilçesi Kumsaz Sahiline gitti. Burada denizde biraz yüzdükten sonra gözüne çarpan en yakın kafeye dinlenmek için oturdu. Ayaklarını sandalyeye uzatan gaziyi, işletmenin sahibi ayaklarını indirmesi konusunda uyardı.

YÜZDE 92 ENGELLİ OLDUĞUNU SÖYLEYİP MÜSAADE İSTEDİ, DAYAK YEDİ

Yapılan uyarının ardından gazi olduğunu ve yüzde 92 engelli olduğunu söylemesine rağmen iş yerinde bulunan onlarca kişinin saldırısına uğradı. Gazi çok sayıda kişinin saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerine çok sayıda darbe aldı. Gözü moraran, dudağı patlayan, ayakları ezilen ve sırtına demir çubukla vurulan Karaman, ölümden döndü. Aldığı darbelerin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İŞLETMENİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Burada yapılan müdahalede gazinin dudağına dikiş atılırken, ezilen ve moraran bölgelerine tedavi uygulandı. Belediye, tarafından özel bir şahsa ihale usulüyle kiralanan işletmenin sözleşmesinin fesh edildiği öğrenilirken, saldırgan şahıslar ise yapılan şikayetin altından gözaltına alındı.

Saldırıya uğrayan gaziyi Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, misafir olduğu evde ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Bursa'da yüzde 92 engeli bulunan gaziye, ayaklarını uzattığı için dayak attılar

3. Sayfa, Yaşam

Kaynak: İHA

YORUMLAR (13)
BİNGÜL TEYZE: İnsanlıktan nasibini almamış yaratıklar elleriniz felç olsun utanma yok nasıl bir devirdeyiz yazıklar olsun ülkemin geldiği noktaya bak
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CABBAR: Devletin Gaziside olsan Hiç Kimseye Saygısızlık yapamazsın Ne kadar iyi yapmışlar ellerine sağlık
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A....: Allahtan tek dileğim var inşallah o gazi den beter olursun.
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SEGAMENT: sahilleri ve en popüler işletmeleri çetelere mafyalara peşkeş çekmeye devam ettikleri sürece bunlar olacak bu adamlarda vicdanmı var?
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MEVLUT HAKİ: bursanın 40 dan fazlası terörist dolu. doldurdular osmanlının başkentine ne kadar şerefsiz varsa !
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GAZİLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM: BU ŞEREFSİZ ŞEHİR TERÖRİSTLERİ HAKKINDA HEMEN YAKALANMA KARAR ÇIKARILIP TUTUKLANMALI VE 30 SENEDEN AZ OLMAMAK ŞARTIYLA CEZA ALSINLAR.
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VATAN: Bu haber doruysa bunu yapanlara bir Araba sopa Atacan.
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CAN: sopa atmak az kalır
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BAKANLAR SAHİP ÇIKIN GAZİYE: ADALET BAKANI VE İÇİŞLERİ BAKANI SUSMAYIN . GAZİMİZE ALÇAK ŞEHİR TERÖRİSTLERİ SALDIRMIŞ. DAVA YA KADAR MÜDAHİL OLUN.
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VATANDAŞ: gazi kardeşimiza öncelikle geçmiş olsun diliyorum. okafenin ruhsatını veren başkandan öncelikle ruhsatın iptalini sonrada o vatan hainlerinin gerekli ceza almalarını umuyorum. o kafeden yemek yiyorsan işde o gazimizin sayesinde yemek yiyorsun vatan haini edepsizleri.
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