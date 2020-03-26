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Bursa'da gece mekanlarına 100 polisle 'koronavirüs' baskını

Bursa'da gece mekanlarına 100 polisle 'koronavirüs' baskınıBursa'da, 100 polisten oluşan ekiplerin koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken pavyon ve eğlence mekanlarına düzenlediği baskında yasağa uymayan 20 kişi gözaltına alındı.

26.03.2020 02:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 02:12
Bursa 'da gece mekanlarına 100 polisle 'koronavirüs' baskını
Bursa'da, 100 polisten oluşan ekiplerin koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken pavyon ve eğlence mekanlarına düzenlediği baskında yasağa uymayan 20 kişi gözaltına alındı.
Bursa Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı farklı şubelerde görevli 100 personelin katılımıyla koronavirüs salgını ile ilgili tedbirler kapsamında kapalı olması gereken pavyon ve eğlence mekanlarına baskın düzenlendi. Çok sayıda eğlence mekanının incelendiği baskında konsomatris olarak çalıştırılan kadınlar ve müşterilerin de aralarında bulunduğu 20 kişi yakalandı. Ekipler mekanlarda yakalanan şahısları işlemleri için emniyete götürürken mekanda konsomatris olarak çalıştırıldığı tespit edilen kadınlar da gerekli işlemlerinin yapılmaları için ahlak büro amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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Bursa’da gece mekanlarına 100 polisle ’koronavirüs’ baskını

Kaynak: DHA

Etiketler: Ahlak Büro Amirliği, Bursa, Güncel

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Bursa'da gece mekanlarına 100 polisle 'koronavirüs' baskını

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