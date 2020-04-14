Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Bursa'da genç adam koyunlarını kırparken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti

Bursa'da genç adam koyunlarını kırparken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti Bursa'da koyunlarını kırpmak için çektiği elektrik kablosundaki akıma kapılan 33 yaşındaki genç adam hayatını kaybetti.

14.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:01
Bursa 'da genç adam koyunlarını kırparken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti
BURSA - Bursa'da koyunlarını kırpmak için çektiği elektrik kablosundaki akıma kapılan 33 yaşındaki genç adam hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 33 yaşındaki 2 çocuk babası Erhan Nizam koyunlarını kırpmak için çektiği elektrik kablosundaki akıma kapılarak yere yığıldı. Hareketsiz haldeki adamı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolün ardından Erhan Nizam'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.
Polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, Nizam'ın cansız bedeni ilk olarak korona testi yapılmak için hastaneye kaldırıldı. Sonrasında testin sonucu pozitif çıkarsa direk defin edileceği eğer negatif çıkarsa esas ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Morguna kaldırılacağı öğrenildi.
Polis ekipleri ise olayla ilgili çevrede tahkikat başlattı. Bursa’da genç adam koyunlarını kırparken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Bursa, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma Haberler
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı Haberler
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Jeoloji uzmanı, İstanbul’daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı Haberler
Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı
Haberler ›› 3. Sayfa ››Bursa'da genç adam koyunlarını kırparken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybetti - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:36: MHP'li Arkaz: "Sağlıkta şiddet düzenlemesiyle cezalar iki katına çıkarılıyor" - Haberler 18:32: MHP Tokat Milletvekili Bulut: "Köylünün elinde biriken sütler, süt tozuna çevrilsin" - Haberler 18:28: İslahiye'de hortum paniği - Haberler 18:26: Yengelerini öldüren 2 kardeş 5 yıl sonra yakalandı - Haberler 18:24: Stoltenberg: "NATO çağrı merkezi ilk kez Türkiye'den İngiltere'ye yardımında kullanıldı" - Haberler 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler 16:43: Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi