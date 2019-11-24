Haberler » Güncel » Bursa'da gençler farkındalık için kent meydanında kitap okudu - Haber

Bursa'da gençler farkındalık için kent meydanında kitap okudu

Bursa'da bir grup öğrenci, farkındalık oluşturmak için kentin en işlek meydanlarından birinde kitap okuma etkinliğine katıldı.

24.11.2019 15:26 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:26Bursa'da gençler farkındalık için kent meydanında kitap okudu
'da bir grup öğrenci, farkındalık oluşturmak için kentin en işlek meydanlarından birinde kitap okuma etkinliğine katıldı.
Ülkü Ocakları İl Başkanlığınca Kent Meydanı'nda, toplumda kitap okuma alışkanlığının artmasına destek olmak amacıyla "Türk Gençliği İçin Okuma Vakti" adıyla program düzenlendi.
Meydanda oturarak yarım saat kitap okuyan gençlerin bu etkinliği yoğun ilgi gördü. Bazı vatandaşlar, öğrencilerin hediye ettiği kitapları alarak etkinliğe destek verdi.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Cahit Özdemir, yaptığı açıklamada, kitap okuyan toplumların gelişmişlik ve kültür seviyelerinin yüksek olduğunu söyledi.
Kitapları insanların kimliği olarak nitelendiren Özdemir, "Kitap okumak için evimizde olmamıza gerek yok. Sokakta, otobüste, her yerde ve her anda kitap okunabilir. Yeter ki okuma arzusu ve alışkanlığı olsun. Düşünen, konuşan, fikir üreten ve uygulayan bir Türk gençliği hayal ediyoruz. İdeallerimiz için projeler geliştirmeye ve gençlerimizin eğitimlerine destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:08 Kozan'da 4 büyüklüğündeki deprem
17:08 Dr. Aafia Sıddıki'ye destek toplantısı
17:07 Rus savaş gemisi 'Azov' Akdeniz'e iniyor
17:07 Çanakkale rus savaş gemisi 'azov' akdeniz'e iniyor
17:06 Taksim'de kavgada kağıt toplayıcısı yaralandı
16:53 Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:16 Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı
15:44 İnce'nin "Ciğerimi dağladı" dediği CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı: Sakin olmalıyız
15:30 "Sınavı geçirmedi" deyip sürücü kursu öğretmenini yol ortasında tekme tokat dövdüler!
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
11:27 ABD'li boksör Wilder, Ortiz'i nakavtla mağlup ederek Muhammed Ali'nin rekorunu egale etti
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
15:51 Luiz Gustavo'dan Müslüm Gürses itirafı: Biraz benziyoruz
24.11.2019 17:09:10