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Bursa'da gençler ölümden döndü

Bursa İnegöl Yenişehir yolu üzeri diş hastanesi önünde meydana gelen kazada alkollü oldukları iddia edilen 2 genç aşırı suratın da etkisiyle park halindeki minibüse çarparak durabildi.

30.11.2019 10:01 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:07Bursa'da gençler ölümden döndü
yolu üzeri diş hastanesi önünde meydana gelen kazada alkollü oldukları iddia edilen 2 genç aşırı suratın da etkisiyle park halindeki minibüse çarparak durabildi. Araç içerisinde sıkışan gençleri itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, İnegöl Yenişehir yolu Diş hastanesi önünde gece yarısı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İnegöl'den yaşadıkları Sungurpaşa Mahallesine otomobil ile gitmek isteyen iddiaya göre alkollü 2 genç diş hastanesi önünde kaza yaptı. Mustafa İ. (21) idaresindeki 16 FR 439 plakalı otomobil sürücüsün alkollü ve aşırı suratlı olması sonucu virajı alamayarak park halindeki 10 PE 623 plakalı minibüse çarparak durabildi. Aşırı süratli oldukları iddia edilen ve çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde sıkışan Mustafa İ. (21) ile Yakup B. (19) isimli gençler yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine, itfaiye ekiplerine ve emniyet ekiplerine verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları hurdaya dönen otomobil içerisinden kurtarılan yaralı gençlere, 112 acil sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak İnegöl devlet hastanesi acil servis bölümüne kaldırdı. Olası bir kaza olmaması için emniyet ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, İnegöl devlet hastanesinde tedavi altına alınan Mustafa İ. ile Yakup B.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

Yenişehir, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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