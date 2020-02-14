Haberler » Güncel » Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın - Haber

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangınBursa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

14.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:07
'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınan yangının elektrik kablolarından çıktığı belirlendi.
Yangın saat 04.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi Pınar Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Elektrik kablolarından çıkan kıvılcım nedeniyle başladığı öğrenilen yangını fark eden mahalleli hemen itfaiyeyi aradı. 6 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın, 1 saatte kontrol altına alındı.
Bursa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

İtfaiye, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
09:55  The Batman filminden teaser geldi! Robert Pattinson'lı Batman ne zaman çıkacak?
09:20  Mesut Can Tomay kimdir? Mesut Can Tomay kaç yaşında, nereli?
09:08  Sevgililer günü mesajları, sevgili sözleri ve sevgililer günü sözleri! En güzel sevgililer günü sözleri ve anlamlı sevgililer günü mesajları
08:49  14 Şubat Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
14.02.2020 11:05:36