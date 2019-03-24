Bursa'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Kaynak: AA

Bursa'da fabrikadaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 72 kişiden 71'i taburcu edildi.Alınan bilgiye göre, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde (BOSB) faaliyet gösteren fabrikada akşam yemeği sonrası bazı çalışanların rahatsızlanması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.Rahatsızlanan 72 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.71 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, hayati tehlikesi bulunmayan kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.