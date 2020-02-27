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Bursa'da gök gürültülü sağanak yağmur etkili oluyor

Bursa genelinde akşam saatlerinde şiddetli rüzgarla birlikte gök gürültülü sağanak yağmur etkili oldu.

27.02.2020 22:07 | Son Güncelleme: 27.02.2020 22:07Bursa'da gök gürültülü sağanak yağmur etkili oluyor
genelinde akşam saatlerinde şiddetli rüzgarla birlikte gök gürültülü sağanak yağmur etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Bursa'da etkili olan lodos akşam saatlerinde gök gürültülü yağmurla birlikte etkisini gösterdi. Şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yer yer sağanak ve gök gürültülü şeklinde yağan yağıştan vatandaşlar zor durumda kaldı. Bazı vatandaşları şemsiyeleri korumaya çalışırken şemsiyelerine tutmakta güçlük çekti. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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