Bursa'da "gör, hisset ve çek" üçlemesinden oluşan fotoğraf sergisi
Bursa'da 11 fotoğrafçının eserlerinin yer aldığı "gör, hisset ve çek" üçlemesinden (triloji) oluşan sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
13.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:59
Bursa 'da 11 fotoğrafçının eserlerinin yer aldığı "gör, hisset ve çek" üçlemesinden (triloji) oluşan sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Sümbüllübahçe Konağı Sosyal Tesisleri Sergi Salonunda, "gör, hisset ve çek" üçlemesiyle sunulan fotoğraflarda tarihi şehirler, sokaklar, uzun pozlama, drone, siyah beyaz, yansımalar, özel çalışmalar, Kudüs ve Balkanlar gibi konular yar alıyor.
Fotoğrafçılardan İsmail Hakkı Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergi kapsamında 11 fotoğrafçının 11 farklı üçlemeyle bir araya geldiğini söyledi.
Amaçlarının, genç fotoğrafçıları teşvik etmek olduğunu ifade eden Yalçın, "Fotoğraflarımız satışta ve elde edilen gelir Çocuk Esirgeme Kurumu, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ve Aziz Hikayeler Organizasyonuna bağışlanacak." diye konuştu.
Fotoğrafçılardan birinin Endonezyalı diğerlerinin Bursalı olduğunu belirten Yalçın, "Endonezyalı arkadaşımız Bursa'da üniversitede eğitim görüyor. Sergiye, 'portre' kategorisinden Endonezya'daki bir köyde çektiği fotoğraflarla katıldı. Orada ilkel bir kabilenin fotoğraflarını çekti. İstanbul'dan bir arkadaşımız gittiği Kudüs gezisinin fotoğraflarıyla katıldı. Başka bir arkadaşımızın da Balkanlar gezisi kapsamında Makedonya, Karadağ ve Arnavutluk'ta çektiği fotoğraflar yer alıyor." ifadelerini kullandı.
Sergi, 15 Mart'a kadar görülebilecek.
Sümbüllübahçe Konağı Sosyal Tesisleri Sergi Salonunda, "gör, hisset ve çek" üçlemesiyle sunulan fotoğraflarda tarihi şehirler, sokaklar, uzun pozlama, drone, siyah beyaz, yansımalar, özel çalışmalar, Kudüs ve Balkanlar gibi konular yar alıyor.
Fotoğrafçılardan İsmail Hakkı Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergi kapsamında 11 fotoğrafçının 11 farklı üçlemeyle bir araya geldiğini söyledi.
Amaçlarının, genç fotoğrafçıları teşvik etmek olduğunu ifade eden Yalçın, "Fotoğraflarımız satışta ve elde edilen gelir Çocuk Esirgeme Kurumu, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ve Aziz Hikayeler Organizasyonuna bağışlanacak." diye konuştu.
Fotoğrafçılardan birinin Endonezyalı diğerlerinin Bursalı olduğunu belirten Yalçın, "Endonezyalı arkadaşımız Bursa'da üniversitede eğitim görüyor. Sergiye, 'portre' kategorisinden Endonezya'daki bir köyde çektiği fotoğraflarla katıldı. Orada ilkel bir kabilenin fotoğraflarını çekti. İstanbul'dan bir arkadaşımız gittiği Kudüs gezisinin fotoğraflarıyla katıldı. Başka bir arkadaşımızın da Balkanlar gezisi kapsamında Makedonya, Karadağ ve Arnavutluk'ta çektiği fotoğraflar yer alıyor." ifadelerini kullandı.
Sergi, 15 Mart'a kadar görülebilecek.
Kaynak: AA
Etiketler : Hakkı Yalçın, Kudüs, Bursa, Kültür Sanat
Manşet
Haberler
Haberler
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Haberler
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Haberler
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Haberler
Son Dakika: Benzine 51 kuruş indirim geldi
Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Haberler
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet