Bursa'da gübre fabrikasında trafo patladı: 2 yaralı

Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde, bir fabrikada meydana gelen trafo patlamasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir gübre fabrikasında trafonun bakımı yapılırken, henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
Yaralanan Deniz A. ve Muammer Ç, 112 Acil Servis
ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahalelerinin ardından Deniz A, Kocaeli
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince
Eğitim Araştırma Hastanesine, Muammer Ç. ise Bursa Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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