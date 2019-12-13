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Bursa'da günlük kiralanan evler ve araç kiralama firmaları denetlendi

Bursa'da, polis ekiplerince günlük kiralanan evler ve araç kiralama firmalarında denetim gerçekleştirildi.

13.12.2019 11:18 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:18Bursa'da günlük kiralanan evler ve araç kiralama firmaları denetlendi
'da, polis ekiplerince günlük kiralanan evler ve araç kiralama firmalarında denetim gerçekleştirildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde faaliyet gösteren 73 işletmeye ait 622 günlük kiralanan ev denetlendi.
Çalışmalarda, kimlik bildirme kanununa göre veri girişi yapmayan 3 işletmeye 22 bin 56 lira idari para cezası uygulandı.
Yine il merkezindeki 102 araç kiralama firmasını denetleyen polis, 15 firmanın iş yeri açma ve çalışma ruhsatının olmadığını belirledi.
Ayrıca 3 iş yerinin de kimlik bildirme kanunu kapsamında kiralık araç veri girişi yapmadığını tespit eden ekipler, bu firmalara 23 bin 286 lira idari para cezası uyguladı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Polis, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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