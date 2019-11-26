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Bursa'da hafif raylı sistem Şehir Hastanesine kadar uzatılacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hafif raylı sistem BursaRay'ın, Emek İstasyonu'ndan Şehir Hastanesine kadar uzatılacağını bildirdi.

26.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:08Bursa'da hafif raylı sistem Şehir Hastanesine kadar uzatılacak
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hafif raylı sistem BursaRay'ın, Emek İstasyonu'ndan Şehir Hastanesine kadar uzatılacağını bildirdi.
Aktaş, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiği günden bu yana Bursa için ciddi mesafeler aldıklarını, kentin gelişmeye devam ettiğini söyledi.
Ulaşımla ilgili konulara değinen Aktaş, "T2 Tramvay Hattı'nın feshi halen bitmedi. Son 5-10 gün kaldı. Geldiğimden beri sağını solunu, yolunu toparlamaya çalıştık. Güzergahla alakalı farklı önerileri, teklifleri olanlar var. Tartışıyoruz bunları fakat bunun bu saatte, bu kadar yapılmış çalışmadan sonra değişimi çok mümkün değil. Bunu mevcut hatta entegre etmek istiyoruz. Bununla alakalı da adam 1,5 senedir çivi çakmıyor. Süreci başlattık." dedi.
Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Bursa'nın ulaşımla ilgili eksiklerini bildiğini dile getirdi.
Bu konuda hazırlıklarının olduğunu anlatan Aktaş, şöyle konuştu:
"Emek, Şehir Hastanesi, T2'nin tamamlanıp mevcut hatta entegre edilmesi, Acemler Kavşağı ve benzeri konuların tamamından Sayın Cumhurbaşkanımızın malumatı var. Çarşamba günü başkanlar toplantımız vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Emek hattının Şehir Hastanesine bağlanmasıyla alakalı bizzat Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na talimat verdi; 'Acilen bu hattın tamamlanmasıyla alakalı gereken iş ve işlemleri yapın' diye."
Aktaş, Acemler Kavşağı'nda stadyumla bağlantılı ikinci viyadüğü gelecek yıl mart ya da nisan ayında monte edeceklerini aktardı.
Bölgede yapacakları diğer çalışmalar hakkında bilgi veren Aktaş, "Önümüzdeki yıl başında Acemler direksiyonel kol uygulaması ve yan yolların genişletilmesi ve benzeri tüm konuları, 2020'nin ilk çeyreğinde yapacağımız ihaleyle bu sorunu ortadan kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk, Alinur Aktaş, Merinos, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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