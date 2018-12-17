Bursa'da Hamamdaki Karbonmonoksit Zehirlenmesi

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Bursa'nın Kestel ilçesindeki bir hamamda karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin ise tedavi altına alındığı olayda gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı.Hamamın sahibi Osman Doğan'ın ardından, tedavisi tamamlanan oğlu Ahmet Furkan Doğan da gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ahmet Furkan Doğan ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren doktor Osman Onay'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Vanimehmet Mahallesi'nde faaliyet gösteren hamama giden Habip Doğan, Osman Onay, Harun Atalay ve hamam işletmecisinin oğlu Ahmet Furkan Doğan, odun ve kömür yakılarak suyu ısıtılan hamama dolan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenmişti. Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldıran 4 kişiden Habip Doğan yaşamını yitirmişti.