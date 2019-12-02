Bursa'da hastalığa değil, sağlığa yatırım yapılıyor

Sağlıkta dönüşüm projesinin ikinci aşamasına Bursa'da hızlı başlanıldı. Tedaviye yönelik hizmetlerin yanında koruyucu sağlık hizmetlerinin de güçlendirilmesini amaçlayan ikinci aşamada sağlıklı hayat merkezleri öne çıkıyor. Sağlık Bakanlığı'nın vizyon projelerinden olan sağlıklı hayat merkezlerinde sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam gibi vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıklar kazandırılmasının yanı sıra, obezite, bağımlılık ve riskli davranış modellerinin yol açtığı sağlık tehditleri ile kronik hastalıklarla etkin bir şekilde mücadele etme amaçlanıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, kentte her ilçeye modern hastanelerin kazandırıldığını ve tedaviye yönelik yatırımların tamamlandığını belirtti. Sırada vatandaşların sağlığını koruma konusunda farkındalıklarını arttıran ve sağlık okuyazarlıklarını geliştirebilecekleri sağlıklı hayat merkezi çalışmalarının yer aldığına dikkat çeken Dr. Akan, "Sağlıklı Hayat Merkezleri; vatandaşlara sağlığını korumanın öğretildiği, içerisinde birçok koruyucu sağlık hizmetinin verildiği merkezlerdir. Gerektiğinde de ikinci basamak ile entegre çalışarak hasta vatandaşların takiplerinin sağlandığı bu merkezlerimiz bütünleşik sağlık hizmetlerinin temelini oluşturuyor. İlimiz, sahip olduğu sağlıklı hayat merkezleri ile Bakanlığımızın bu vizyon projesinde rol model konumunda yer alıyor" dedi.

İlerleyen yıllarda dünya genelinde bu tarz merkezlerin öneminin daha da artacağına inandıklarını belirten Dr. Akan, "Sağlıklı hayat merkezleri, obezitenin tanı ve takibinde, diyabetin takibinde, kanserin tanı ve takibinde, anne sütü, sağlıklı gebelik konularında ve kronik hastalıkların takibinde önemli bir boşluğu dolduruyor. Merkezlerimizde diyetisyen, sosyal çalışmacı ve fizyoterapistlerimiz hizmet verirken, bu merkezlerimizde fiziksel aktiviteyi gerçekleştirebilme adına ücretsiz spor salonlarımız da bulunuyor. Merkezlerimiz bünyesinde ayrıca kanser tanı ve tedavisini yürütebilme adına KETEM birimlerimiz de mevcut" ifadelerini kullandı.

Hastalara Yakın Takip Sağlanıyor

Sağlıklı hayat merkezleri bünyesinde hipertansiyon ve diğer kardiyovasküler hastalıkların takibi için de birimler oluşturulduğu bilgisini veren Dr. Akan. "Bu sayede özellikle hipertansiyon ve diğer kronik hastalığı bulunan hastaların, hastanelere gereksiz başvurularının önüne geçeceğimiz gibi buralarda hastaların daha uzun süreli takiplerini de yapabilme fırsatını elde etmiş olacağız. Netice itibari ile sağlıklı hayat merkezlerinde; aile hekimi ile hastane arasında köprü vazifesinde bulunarak hastalarımızın ayrıca kendi mahallelerinde takiplerini yapabilme fırsatını da yakalamış oluyoruz" şeklinde konuştu.

Her İlçeye Bir Sağlıklı Hayat Merkezi

Yıldırım'da iki, Osmangazi, Nilüfer, İnegöl, Mudanya, Mustafakemalpaşa ve Orhangazi'de birer olmak üzere toplamda 8 sağlıklı hayat merkezinin bulunduğu bilgisini veren Dr. Akan, "Karacabey, İnegöl ve Gürsu'da da sağlıklı hayat merkezi inşaatlarımızın sonuna gelindi. Kısa sürede sağlıklı hayat merkezlerimizin sayısını 14'e çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.