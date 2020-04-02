Bursa’da hastane bahçelerine triaj çadırları kuruldu
Bursa'da bazı kamu hastanelerinin bahçesine koronavirüs tedbirleri kapsamında şüpheli vakalarda daha çabuk önlem alınması ve temasın azaltılması amacıyla triaj çadırları kuruldu.
02.04.2020 14:59 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:59
Bursa 'da bazı kamu hastanelerinin bahçesine koronavirüs tedbirleri kapsamında şüpheli vakalarda daha çabuk önlem alınması ve temasın azaltılması amacıyla triaj çadırları kuruldu.
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Kaynak: Dunya.com