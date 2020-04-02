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Bursa'da hastane bahçelerine triaj çadırları kuruldu

Bursa'da hastane bahçelerine triaj çadırları kurulduBursa'da, bazı kamu hastanelerinin bahçesine koronavirüs tedbirleri kapsamında, şüpheli vakalarda daha çabuk önlem alınması ve sağlık çalışanları ile hastaların temasının azaltılması amacıyla triaj çadırları kuruldu.

02.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:39
Bursa 'da hastane bahçelerine triaj çadırları kuruldu
Bursa'da, bazı kamu hastanelerinin bahçesine koronavirüs tedbirleri kapsamında, şüpheli vakalarda daha çabuk önlem alınması ve sağlık çalışanları ile hastaların temasının azaltılması amacıyla triaj çadırları kuruldu.
Türkiye genelinde koronavirüs salgınına yönelik tedbirler alınmaya devam ediyor. Bursa'da İl Pandemi Kurulu kararları doğrultusunda Bursa Şehir Hastanesi başta olmak üzere; Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Çekirge Devlet Hastanesi ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesine triaj çadırları kuruldu.
Bursa İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Halim Ömer Kaşıkcı, daha önce hastanelerin kapı girişlerinde yapılan kontrollerin artık hastane bahçesine kurulan çadırlarda yapılacağını belirtti.
'TEMAS MİNİMUM SEVİYEDE'
Koronavirüs ile mücadele kapsamında tüm hastanelerde tedbirleri artırdıklarını söyleyen Uzm. Dr. Kaşıkcı, 'Triaj çadırları şüpheli vakaların ayrılması açısından önem arz ediyor. Tüm hastalarımızın ilk müracaat ve muayenelerini bu çadırlarda yaparak, ilgili polikliniklere yönlendirilmesini sağlayacağız. Böylece şüpheli vakalarda daha çabuk önlem alarak, temasının azaltılması amaçlıyoruzö dedi.
Bursa'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında hastanelerde sıkıntı yaşatacak bir durum olmadığını belirten Uzm. Dr. Kaşıkcı, 'Başta kamu hastaneleri olmak üzere tüm özel ve devlet hastanelerinde sağlık personellerimiz canla başla çalışıyor. Hepsine yürekten teşekkür ediyorumö şeklinde konuştu.
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Bursa’da hastane bahçelerine triaj çadırları kuruldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Bursa, Güncel

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Bursa'da hastane bahçelerine triaj çadırları kuruldu
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