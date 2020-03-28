Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bursa'da hastane bahçesine acil müdahale çadırları kuruldu

BURSA (İHA) – Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesine acil müdahale çadırları kuruldu.

28.03.2020 19:42 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:46
Bursa'da hastane bahçesine acil müdahale çadırları kuruldu
BURSA (İHA) – Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesine acil müdahale çadırları kuruldu.

Dünya genelinde etkisini gösteren korona virüsünün Türkiye'ye de gelmesiyle birlikte tedbirler tüm hızıyla alınmaya devam ediyor. Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesine korona virüsü hastaları için acil müdahale çadırları kuruldu. Çadırların önümüzdeki hafta hazırlıklarının bitirileceği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Yaşam

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Yaşam ››Bursa'da hastane bahçesine acil müdahale çadırları kuruldu - Haberler

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

20:21: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tüm uçuşlar geçici bir süreliğine durduruldu - Haberler 20:20: Husumetli olduğu şahsa ateş ederken 2 kişiyi yaraladı - Haberler 20:20: Kablo hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı - Haberler 20:19: Bodrum sahilleri korona virüs nedeniyle sessizliğe büründü - Haberler 20:14: Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı 7 bin 402'ye yükseldi; 108 hasta hayatını kaybetti - Haberler 20:12: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti - Haberler 19:48: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi 19:48: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi - Haberler 18:35: "Koronavirüsten öldü" ihbarının altından üvey anne cinayeti çıktı - Haberler 18:30: Son Dakika: Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek - Haberler 18:16: Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı - Haberler 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı