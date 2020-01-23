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Bursa'da hayatını kaybeden MHP İlçe Başkanı Beysir, toprağa verildi

Yaşamını yitiren MHP Gürsu İlçe Başkanı Ali Osman Beysir, toprağa verildi.

23.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:04Bursa'da hayatını kaybeden MHP İlçe Başkanı Beysir, toprağa verildi
Yaşamını yitiren MHP İlçe Başkanı Ali Osman Beysir, toprağa verildi.
Beysir için Gürsu merkez camisinde tören düzenlendi.
Beysir'in cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gürsu ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Törene MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Beysir'in yakınları ve arkadaşları katıldı.
Olay
Dün gece saatlerinde Beysir'in Gürsu'daki evinde ateşli silahla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edilmişti.
Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Beysir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Beysir'in intihar ettiği öğrenilmişti.

Ali Osman Beysir, Bursa, Gürsu, MHP, Güncel

Kaynak: AA

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