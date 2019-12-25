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Bursa'da "hibe kredi alma" vaadiyle 20 bin liralık dolandırıcılık iddiası

Bursa'nın İznik ilçesinde bir kadın, 400 bin lira hibe kredi almasına yardımcı olacaklarını söyleyen 2 şüpheli tarafından 20 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.

25.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:56 Bursa'da
'nın ilçesinde bir kadın, 400 bin lira hibe kredi almasına yardımcı olacaklarını söyleyen 2 şüpheli tarafından 20 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu.
Nurcan K. ile telefonla iletişime geçen İ.G. ve E.Ş, "Sana devletten 400 bin lira hibe kredi alacağız, ister misin?" şeklinde teklifte bulundu.
Zanlılar, teklifi kabul eden Nurcan K'den dosya masrafları için 20 bin lira istedi. Kadının, "Param yok. Babamdan bağlanan 450 lira maaşla ve devletten aldığım yardımlarla geçiniyorum." demesi üzerine 2 şüpheli bankadan kredi çekmesine de yardımcı olabileceklerini söyledi.
Şüphelilerin yönlendirmesiyle Adapazarı'na giden Nurcan K, babasından kalan maaşı teminat göstererek bir bankanın şubesinden aldığı 20 bin liranın 4 bin lirasını, işlemleri başlatmak için bu kişilere verdi. Birkaç gün sonra kadını arayan zanlılar, kalan 16 bin lirayı 3 farklı hesaba havale ettirdi.
Nurcan K, telefonla görüştüğü İ.G'nin masraflar için 20 bin liranın yetmediğini belirterek yeniden para istemesi üzerine dolandırıldığını anlayarak, İznik Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.
Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

İznik, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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