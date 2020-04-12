Bursa'da hırsızlar yasak dinlemedi

BURSA'nın Kestel ilçesinde, tarım malzemeleri, sulama hortumu ve aydınlatma direklerindeki kabloları çalan 6 şüpheli gözaltına alındı. Sokağa çıkma yasağını fırsat bilip, hırsızlık yapan şüphelilere Umumi Hıfzıssıhha Kanun'unun 282. maddesine muhalefet suçundan toplam 6 bin 360 lira idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nca 30 büyükşehir ile birlikte Zonguldak'ta 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler denetimlerini sıklaştırdı. Gürsu ve Kestel ilçesinden tarım ve sulama aletlerinin çalındığı yönünde ihbar alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan çalışmaların ardından 6 şüpheliyi teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan eş zamanlı operasyonla, hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüphelilerden A.A., M.B., B.Z. ve A.Z. sulama hortumlarıyla birlikte Gürsu Canbazlar Mahallesi'nde, R.T. ve B.U. ise Kestel'de bir sanayi sitesi içerisindeki elektrik direklerinin kablolarını çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine muhalefet suçundan toplam 6 bin 360 lira idari para cezası uygulandı. Hırsızlık şüphelilerine ilişkin adli soruşturma ise devam ediyor.