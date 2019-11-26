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Bursa'da "hırsızlık çetesi" şüphelileri yakalandı

Bursa'da, çalıntı otomobille kaçan ve yapılan çalışmalar sonucu gözaltına alınan 4 şüphelinin, bölgedeki birçok hırsızlık olayını gerçekleştirenler olduğu belirlendi.

26.11.2019 20:08 | Son Güncelleme: 26.11.2019 21:00Bursa'da
'da, çalıntı otomobille kaçan ve yapılan çalışmalar sonucu gözaltına alınan 4 şüphelinin, bölgedeki birçok hırsızlık olayını gerçekleştirenler olduğu belirlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolünde "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Söz konusu otomobilin 23 Kasım'da ilçe merkezinden çalındığını tespit eden ekipler, yaklaşık 100 kilometre çapındaki bölgedeki güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını inceledi. Şüphelilerin olayda kullandıkları aracın gerçek plakasını kayıtlardan bulan ekipler, araç sahibinin İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde yaşayan S.Ç. olduğunu belirledi.
İzmir Jandarma Komutanlığı koordinesinde S.Ç'nin ifadesini alan ekiplerin araştırmasında, aracın 2 ay önce Orhangazi ilçesinde A.G'ye satışının yapıldığı anlaşıldı.
Bu arada ekipler, şüphelilerin son olarak Yalova'da hırsızlık olayına karıştıkları bilgisine de ulaştı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen çalışmada da aracı tespit edilmemesi için modifiye yaptırdığı belirlenen şüphelilerden Y.K. ve O.K'nin Orhangazi, E.K'nin Gemlik, S.A'nın ise Osmangazi ilçesindeki ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu madde kullanım aparatı, suçta kullanılan 2 araç, hırsızlık olayları esnasında kullanılan keski, pense, anahtar takımı ve eldiven ele geçirildi.
Şüpheli S.A. ve E.K, çalıntı olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne ait araçla Kestel BESOB Sanayi Bölgesindeki iş yerlerinden enerji nakil ve haberleşme kablosu hırsızlığı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Diğer 2 şüpheli de çalışmalar sonucu gözaltına alındı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler ifadelerinde, Bursa genelinde başta otomobil hırsızlığı olmak üzere birçok hırsızlık olayını aynı yöntemlerle gerçekleştirdiklerini, yakalanmamak için çaldıkları araçlar üzerinde değişiklik yaptıklarını ve olaylar esnasında çalıntı plaka kullandıklarını itiraf etti.
Şüphelilerin çalıntı malları hurdacı H.C'ye sattıklarını beyan etmeleri üzerine de bu kişiye "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

Osmangazi, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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