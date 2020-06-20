Bursa'da hırsızlık şebekesine operasyon 20 gözaltı

Bursa'da hırsızlık şebekesine operasyon: 20 gözaltıBursa ve İstanbul'da hırsızlık şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

20.06.2020 15:32 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:43
Bursa'da hırsızlık şebekesine operasyon: 20 gözaltı
Bursa ve İstanbul'da hırsızlık şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, antika eşyalar, otomobil, ATV, elektronik eşya, iş makineleri gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte çok sayıda hırsızlık olayına karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, operasyon için dün sabah düğmeye bastı. Özel Harekat polislerinin de katılımıyla önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 15 kişi Bursa'da 5 kişi de İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Gasp, kasten yaralama ve nitelikli hırsızlıktan aranan şüphelilerin kiraladıkları 5 ayrı depoda sakladıkları ve aralarında otomobil, ATV, antika eşyalar, bilgisayarlar, oto teyp, silah, elektronik eşya ve iş makinelerinin de bulunduğu çok sayıda hırsızlık malzemesi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Bursa’da hırsızlık şebekesine operasyon 20 gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Bursa, Güncel, Haber

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