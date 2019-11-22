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Bursa'da hırsızlık yapan zanlılar fotokapanla tespit edildi

Bursa'da 4 ay önce yaşanan faili meçhul hırsızlık olayı çözüldü. Traktörü çalan şahıslar ormandaki fotokapan tarafından tespit edildi. Kimlikleri belli olan şahıslar için yakalama kararı çıkarıldı.

22.11.2019 11:53 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:00

'da jandarma ekipleri tarafından kırsal alana yerleştirilen fotokapan cihazları hırsızların korkulu rüyası oldu. Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde 4 ay önce meydana gelen faili meçhul hırsızlık olayı, İlçe ekipleri tarafından araziye kurulan fotokapan cihazlarından elde edilen görüntüler neticesinde çözüldü.

FOTOKAPANA TAKILDILAR

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Kayapa Mahallesi'nde 4 ay önce F.A. isimli şahsa ait traktör çalındı. Büyükorhan İlçe Jandarma Komutanlığı personelinden oluşturulan özel ekibin çalışmaları neticesinde hırsızlık yapan şahısların kimlikleri tespit edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kırsal alana yerleştirilen fotokapan cihazlarından elde edilen görüntüler sayesinde faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İlçe Jandarma Komutanlığı personelinden oluşturulan özel ekibin çalışmaları neticesinde, hırsızlık olayını S.B. (30) ve A.B. (39) isimli şahısların gerçekleştirdikleri tespit edildi. İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince S.B. Bursa il merkezinde yakalanarak Orhaneli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Diğer şüpheli A.B. hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı.

Bursa'da hırsızlık yapan zanlılar fotokapanla tespit edildi

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


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