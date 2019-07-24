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Bursa'da hortum paniği

BURSA'daki Karacabey Boğazı açıklarında, meydana gelen ve yaklaşık 20 dakika süren hortum, ilçede panik yarattı.

24.07.2019 17:08 Bursa'da hortum paniği
BURSA'daki Karacabey Boğazı açıklarında, meydana gelen ve yaklaşık 20 dakika süren hortum, ilçede panik yarattı.
Karacabey Boğazı Kurşunlu köyü açıklarında, saat 11.30 sıralarında, kıyıdan yaklaşık 150 metre açıkta hortum meydana geldi. Yaklaşık 20 dakika süren hortum, bölgede paniğe neden oldu. Hortum, köydeki bir tatilcinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hortumun bir süre sonra gözden kaybolmasıyla ilçede kısa süreli sağanak etkili oldu.



Karacabey, Kurşunlu, Güncel

Kaynak: DHA

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