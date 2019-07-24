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BURSA'DA HORTUM PANİĞİ

Bursa Karacabey Boğazı açıklarında görülen hortum panik yaşattı.

24.07.2019 17:13
BURSA'DA HORTUM PANİĞİ
Bursa Karacabey Boğazı açıklarında görülen hortum panik yaşattı. Yaklaşık 20 dakika süren hortum çevre halkı tarafından korkuyla izlendi.
Görüntüler, Bursa Karacabey Boğazı Kurşunlu Köyü açıklarında kaydedildi. Öğlen saat 11.40 sıralarında kııyıdan yaklaşık 150 metre açıkta oluşan hortum, görünleri şaşırttı. Bölge halkı, yaklaşık 20 dakika süren hortumu korku dolu gözlerle izledi. Bu anlar ise yaz tatilini Kurşunlu Köyü'nde geçiren bir vatandaş tarafından görüntülendi. Gözden kaybolan hortumun ardından ilçede kısa süreli sağanak yağmur yağışı etkili oldu. BURSA'DA HORTUM PANİĞİ

Karacabey, Kurşunlu, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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