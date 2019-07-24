Haberler» Güncel» Haber

Bursa'da hortum paniği

BURSA'daki Karacabey Boğazı açıklarında, meydana gelen ve yaklaşık 20 dakika süren hortum, ilçede panik yarattı.

24.07.2019 17:32 Bursa'da hortum paniği
BURSA'daki Karacabey Boğazı açıklarında, meydana gelen ve yaklaşık 20 dakika süren hortum, ilçede panik yarattı.
Karacabey Boğazı Kurşunlu köyü açıklarında, saat 11.30 sıralarında, kıyıdan yaklaşık 150 metre açıkta hortum meydana geldi. Yaklaşık 20 dakika süren hortum, bölgede paniğe neden oldu. Hortum, köydeki bir tatilcinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hortumun bir süre sonra gözden kaybolmasıyla ilçede kısa süreli sağanak etkili oldu.


Karacabey, Kurşunlu, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Haberleri
19:39   İdlib'e hava saldırılarında ölü sayısı 17'ye yükseldi
19:38   Düzce'de sahte içki operasyonu
19:37   Meteorolojiden yağış uyarısı
19:35   Vali Gül, LGS'de ilk bine giren öğrencilerle buluştu
19:33   Karabük'te 'Drone' ile kırmızı ışık denetimi
19:30   Boris Johnson hükümeti kurma görevini aldı
19:30   Theresa May'dan veda