Haberler» 3. Sayfa» Haber

Bursa'da hortum paniği

Bursa'da hortum paniğiBURSA - Bursa'da öğle saatlerinde başlayan sağanak hayatı felç etti.

18.08.2019 00:39
Bursa'da hortum paniği
Bursa'da hortum paniği
BURSA - Bursa'da öğle saatlerinde başlayan sağanak hayatı felç etti. Birçok ev ve iş yerinin giriş katlarını su basarken, yollar göle döndü. Öte yandan Bursa'nın Gemlik açıklarında görülen ve 15 dakika süren hortum korkuya sebep oldu.
Bursa'da öğle saatlerinden itibaren başlayan yağmur ve şiddetli rüzgar sebebiyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Gemlik Körfezi Kumla sahili yakınlarında kıyıdan yaklaşık 150 metre açıkta hortum meydana geldi. Yaklaşık 15 dakika süren hortum bölgede paniğe sebep olurken, bu sırada denizde olan tatilciler sahili boşalttı. Hortumun bir süre sonra gözden kaybolmasıyla ilçe sağanak yağmura teslim oldu.
Bursa'da hortum paniği

Gemlik, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:07   Xanthos Antik Kentini tehdit eden yangın söndürüldü
01:02   Kamyonun sürücü kabininin üstünde tehlikeli yolculuk kamerada
00:59   Malatya'da trafik kazası: 1 yaralı
00:58   Tekirdağ'da 75 kaçak göçmen ve 3 organizatör yakalandı
00:56   Sanayide kokutan yangın
00:55   TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
00:53   Kumluca'da orman yangını