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Bursa'da hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da hurda deposu olarak kullanılan büyük bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

23.12.2019 03:10 | Son Güncelleme: 23.12.2019 04:04 Bursa'da hurda deposunda çıkan yangın söndürüldü
'da hurda deposu olarak kullanılan büyük bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.
ilçesi Hüdavendigar Mahallesi 323. Sokakta bulunan büyük bir hurda deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Şiddetli esen lodos nedeniyle yangın, deponun yan tarafında bulunan bir kereste atölyesiyle mermer atölyesine de sıçradı.
Haber verilmesi olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Şiddetli esen lodos nedeniyle ekipler, yangını kontrol altına almakta güçlük çekti.
İtfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak, diğer iş yerlerine sıçramadan söndürdü.

Osmangazi, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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