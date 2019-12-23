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Bursa'da hurdalıkta çıkan yangın 2 fabrikaya sıçradı

Bursa'da bir hurdalıkta çıkan yangın, etrafında bulunan kereste ve mermer fabrikasına sıçradı.

23.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:11
'da bir hurdalıkta çıkan yangın, etrafında bulunan kereste ve mermer fabrikasına sıçradı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınırken, 1 hurdalık ve 2 fabrika kullanılamaz hale geldi.
Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Hüdavengidar mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Serhat T.'ye ait bir hurdalıkta gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede şiddetli lodosun da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler hurdalığın yanında bulunan mermer fabrikası ve kereste fabrikasına sıçradı. Dumanları ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine verdi. Hurda fabrikasında çıkan yangın kereste dolu depoyu kısa sürede alev topuna çevirdi. Yangına 14 itfaiye aracı ve 60 itfaiye eri müdahale ederken polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.
Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken tonlarca kereste küle döndü. ekipleri yangının kesin çıkış nedenini araştırırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
(Serkan Akkuş/İHA)
Bursa'da hurdalıkta çıkan yangın 2 fabrikaya sıçradı

İtfaiye, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA


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