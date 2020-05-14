Bursa'da husumetliler çatıştı 1 ölü, 2 yaralı

BURSA'da, husumetliler arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

14.05.2020 03:04 | Son Güncelleme: 14.05.2020 03:05
BURSA'da, husumetliler arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Olay, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesine bağlı Duaçınarı Mahallesi 1. Yeşim Sokak'ta meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan Muhammet Yaşar, K.E. ve E.E., konuşmak için bir araya geldi. Bir süre konuşan grup arasında kısa sürede tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silahlarını çeken taraflar birbirlerine ateş açtı. Çıkan çatışma sonucu vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Muhammet Yaşar, K.E. ve E.E. yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Uludağ Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Muhammet Yaşar doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren E.E. ve K.E.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bölgede geniş çaplı inceleme yapan polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Bursa’da husumetliler çatıştı 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Yıldırım, Polis, Bursa, Güncel, Haber

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