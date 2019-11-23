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Bursa'da 'huzur' uygulamasında 2 bin 150 kişi sorgulandı

Bursa'da gerçekleştirilen huzur uygulamasında 2 bin 150 kişi sorgulanırken, aranması bulunan 3 kişi yakalandı.

23.11.2019 11:05 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:05Bursa'da 'huzur' uygulamasında 2 bin 150 kişi sorgulandı
'da gerçekleştirilen huzur uygulamasında 2 bin 150 kişi sorgulanırken, aranması bulunan 3 kişi yakalandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 250 polisin katıldığı Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde 'huzur' uygulaması gerçekleştirdi. Saat 17.00'da başlayan uygulama, 3 farklı şekilde gerçekleşti. Sabit yol, mobil ve umuma açık iş yerlerinde yapılan uygulamalarda 2 bin 150 kişi sorgulanırken, aranması bulunan 3 kişi yakalandı. 318 aracın kontrolü yapılırken, 2 araç sürücüsüne 940 TL para cezası kesildi. 2 iş yerinin ruhsatsız işletildiği, 11 iş yerinde sigara içildiği, 2 iş yerinde 3 çalışanın SGK ve kimlik bildirimi yapılmadığı, 1 iş yerinde belgesiz canlı müzik yapıldığı ve 1 iş yerinde müdür veya ruhsat sahibinin bulunmadığı tespit edildi.
(Ahmet Faruk Çabuk/İHA)

Emniyet Müdürlüğü, Bursa, Huzur, Güncel

Kaynak: İHA

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