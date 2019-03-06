Bursa
'da "İHA-1 Sertifikalı Drone" eğitimi düzenlenecek.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 19 Mayıs
Havacılık Gençlik ve Spor Kulübü ile özel bir şirket tarafından düzenlenecek eğitimlere Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş eğitmenler katılacak. 22-24 Mart'taki eğitim programının sonunda katılımcılara resmi "İHA-1 Pilot
Belgesi" verilecek.
Eğitimlere başvurular 18 Mart'ta sona erecek.
Organizasyon sorumlusu Ahmet Güder, İHA-1 eğitim programının Bursa'da ilk kez düzenlendiğini söyledi.
Eğitimlere il dışından da taleplerin geldiğini belirten Güder, "Bu programa Bursa'nın ihtiyacı vardı. Daha önce İHA-0 eğitim programı düzenlenmiş ama hiç İHA-1 düzenlenmemiş. Biz de bu eksikliği görüp eğitim programı düzenledik." ifadelerini kullandı.
Mustafa Kemal Atatürk, Merinos, Bursa, Teknoloji
Kaynak: AA