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Bursa'da ihtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi evlerinde yapılacak

Bursa'da, ihtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kendi ikametlerinde yapılacak.

02.04.2020 22:48 | Son Güncelleme: 02.04.2020 22:48
Bursa'da ihtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi evlerinde yapılacak
Bursa 'da, ihtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kendi ikametlerinde yapılacak.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulunun toplantısında, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara yapılacak nakdi ödemelerin yarın saat 10.00'dan itibaren PTT dağıtıcıları, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla ikametlerinde yapılması kararlaştırıldı.
Uygulamanın ilçelerde etkin uygulanabilmesi için yardım yapılacak kişilerin adres bilgilerine göre emniyet, jandarma ve PTT görevlileri arasında dağıtım yapılması gerektiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Dağıtımda görev alacak kolluk görevlileri, bekçiler ve PTT görevlilerin belirlenerek mutemet olarak görevlendirmelerinin yapılmasına ve hak sahiplerine ikametlerinde yapılacak ödemelerin kaymakamlıklarca oluşturulacak ekiplerin mutemetliği yoluyla yapılmasına karar verilmiştir."
Ayrıca Vefa Sosyal Destek Grubunda görevli olanların bu kapsamda görevlendirilmemesine karar verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Bursa, PTT, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Bursa'da ihtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi evlerinde yapılacak - Haberler

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