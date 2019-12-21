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Bursa'da iki farklı bölgede anız yangını

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki farklı noktada çıkan anız yangınları paniğe yol açtı.

21.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:48 Bursa'da iki farklı bölgede anız yangını
'nın ilçesinde iki farklı noktada çıkan anız yangınları paniğe yol açtı. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale eden ekipler zor anlar yaşarken, yanan bölge havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre ilk yangın, Gedikpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı tarlada başlayan yangın makilik alan sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile orman müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü.

İkinci yangın Tahtaköprü'de

Gedikpınar'daki yangına müdahalede bulunan ekipler, Tahtaköprü'de ikinci bir yangın ihbarı aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman bölge ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, şiddetli rüzgar nedeniyle müdahalede bulunurken zor anlar yaşadı.

Yanan bölge havadan görüntülendi

Gedikpınar Mahallesi'nde çıkan yangının ardından, Tahtaköprü Mahallesi'nde meydana gelen ikinci yangında kontrol altına alındı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın havadan böyle görüntülendi.

İnegöl'de meydana gelen her iki yangınla ilgili ekipler tahkikat başlattı. - BURSA

Tahtaköprü Mevkii, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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