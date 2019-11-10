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Bursa'da iki grubun kavgasında 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

10.11.2019 06:16 | Son Güncelleme: 10.11.2019 06:24Bursa'da iki grubun kavgasında 3 kişi yaralandı
'nın Nilüfer ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir kafeden çıkan grupla, kafenin önüne gelen başka bir grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
Kavgada, kafeden çıkan gruptan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan diğer gruptaki şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

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