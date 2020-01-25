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Bursa'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Bursa'nın İznik ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

25.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 25.01.2020 16:54Bursa'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
'nın İznik ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yeşil Cami Mahallesi'nde yalnız yaşayan Nazmiye Eren'in (84) oturduğu 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.
Vatandaşların vermesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Bu sırada bir itfaiye erinin başına, ekiplerin yangına müdahale ederken kullandığı merdiven düştü.
eri kaskı sayesinde yara almadan kurtuldu.
Maddi hasara neden olan yangın sırasında Eren'in evde olmadığı öğrenildi.

İtfaiye, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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