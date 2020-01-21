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Bursa'da iki katlı evde çıkan yangında bir kişi öldü

Bursa'da iki katlı evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

21.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:46Bursa'da iki katlı evde çıkan yangında bir kişi öldü
'da iki katlı evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Panayır Mahallesi'ndeki iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
görevlileri tarafından evde olduğu fark edilen 74 yaşındaki Beyhan Işık'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Işık'ın cesedi, Bursa Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Öte yandan, iki katlı bina tamamen yanarken, binanın içindeki garaj bölümünde park halindeki bir otomobil ile bina önünde park halindeki otomobil kısmen yandı.
Yanan evde Beyhan Işık ile Zülbiye Işık'ın birlikte yaşadığı, Zülbiye Işık'ın yangın sırasında dışarıda olduğu tespit edildi.

Panayır mahallesi, İtfaiye, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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