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Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

21.10.2019 19:28Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Halil İbrahim Eren'in kullandığı 16 N 3447 plakalı otomobil ile Engin Bayer yönetimindeki 16 AAR 515 plakalı otomobil, Orhaneli-Harmancık kara yolu Karayolları şantiyesi mevkisinde çarpıştı.
Sürücü Eren, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü Bayer ile araçlardaki Sevinç Bayer, Sema Aydın, Mazhar ve Hatice Uğur, 112 Acil Servis ekiplerince Orhaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kusumlar Mahallesi'nin muhtarı olduğu öğrenilen Eren'in cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.

Orhaneli, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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