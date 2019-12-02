Haberler » Güncel » Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Haber

Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı.

02.12.2019 19:32 | Son Güncelleme: 02.12.2019 19:50Bursa'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
'nın ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 6 kişi yaralandı.
Ahmet Bayar idaresindeki 16 EC 742 plakalı otomobil, Orhaneli- kara yolu Çaydere mevkisinde Seyit Ali Çokaçar'ın kullandığı 16 ABG 358 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Aziz Alp, Havva ve Gülay Çokaçar ile Selime Bozkurt yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Seyit Ali Çokaçar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Harmancık, Orhaneli, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:53 İçişler Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor - Haber
19:52 Hatay'da engelli öğrencilerin hazırladığı "Engelsiz Müzikal" sahnelendi - Haber
19:52 Tekirdağ tbmm başkanı şentop geleneksel tıp merkezi açılışına katıldı - Haber
19:52 Kütahya-kazanın ardından mahalleli yolu kapattı - Haber
19:47 Yüzlerce Suriyeli Telabyad'a dönüş yaptı - Haber
19:24 İçişler Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor - Haber
19:04 Cumhurbaşkanının veto ettiği düzenlemeyle ilgili gerekçeli açıklama geldi - Haber
18:58 İBB'nin Basın Koordinatörü Süleyman Sarılar oldu - Haber
18:17 Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var - Haber
17:53 Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine - Haber
19:51 Putin teknolojik cihazlarda "yerli yazılım şartı" yasasını imzaladı
18:46 Necati Şaşmaz'ın boşanma aşamasında olduğu eşinden yeni açıklama: Neden sakladı?
16:36 Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara oda kiralıyor
11:04 Avcılar 316 kiloluk yaban domuzu vurdular
2.12.2019 19:55:39