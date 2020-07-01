Bursa'da ikinci büyük yangın

Bursa'da birer saat arayla iki depoda büyük çaplı yangın çıktı.

Bursa'da ikinci büyük yangın
01.07.2020 16:42 | Son Güncelleme: 01.07.2020 17:38
Bursa'da birer saat arayla iki depoda büyük çaplı yangın çıktı.

Öğleden sonra Bursa- İstanbul yolunda bir plastik deposunda yangın çıktı. 6 dönümlük sahadaki bu yangın güçlükle kontrol altına alınırken, saat 16.00 sularında Samanlı Mahallesi'nde bulunan bir gıda deposunda da yangın çıktı. Sebebi bilinmeyen yangın hızla büyüdü. Dumanlar şehrin birçok noktasından görülürken, yangına AFAD ve itfaiye ekipleri halen müdahale ediyor. Ekipler fabrikanın etrafındaki meyve ağaçlarına sıçramaması için büyük gayret sarf ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Bursa, 3. Sayfa, Haber
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