Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı

Bursa'da meydana gelen olay görenleri şaşırttı. Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde hatalı park eden bir lüks aracı çekmek isteyen çekici cipi kaldırmaya çalışırken yan yattı.

Olay, Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarına hatalı olarak park eden lüks cipi kaldırmak isteyen Bursa Trafik Vakfı'na ait bir çekici aracı kaldırmak isterken yan yattı.

VİNÇ ÇAĞRILDI

Üzerinde milyonluk araçla çapraz şekilde asılı kalan çekiciyi kurtarmak için daha büyük bir vinç çağrıldı. Trafik çekicileri geçtiğimiz günlerde de bir arabayı üzerinden düşürerek takla atmasına sebep olmuştu.