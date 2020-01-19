Bursa'da intihara kalkışan adamı, vatandaşlar gülerek izledi

Osmangazi ilçesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan inşaat halinde bulunan 26 katlı binanın dördüncü katında meydana gelen olayda, Siirt'ten Bursa 'ya iş bulmak için gelen Hasan İ. (30), parasının olmadığını ve 300 liraya ihtiyacı olduğunu iddia ederek inşaatın çatısına çıktı.

POLİS İKNA ETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye, Hasan İ.'nin atlama ihtimaline karşı yere minder açtı. Polis ve müzakere ekipleri çatıya çıkıp, Hasan İ.'yi ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmadan sonra Hasan İ. ikna edildi.

VATANDAŞLARIN RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

İstanbul Caddesi'nin yoğun bir bölge olması sebebiyle intihar girişimi vatandaşların da ilgi odağı oldu. Olay yerinde telefonuyla çekim yapan ve yakınlarıyla görüntülü konuşan bazı vatandaşların rahat tavırları ve gülmeleri dikkati çekti. Hasan İ. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.