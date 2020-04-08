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Bursa'da iş hanında yangın; kundaklama iddiası

Bursa'da iş hanında yangın; kundaklama iddiasıBURSA'da, 4 katlı iş hanının en üst katında bulunan bir odada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

08.04.2020 12:03 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:06
Bursa 'da iş hanında yangın; kundaklama iddiası
BURSA'da, 4 katlı iş hanının en üst katında bulunan bir odada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yanan odada kiracı olarak kalan Kenan Özerzurumlu (60), olayın kundaklama olduğunu iddia etti.
Merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir iş hanının en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında oda kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.
'BEN ÇIKTIKTAN SONRA BİRİLERİ GELİP YAKTI'
Yanan odada kalan ve bütün eşyalarının kül olduğunu belirten Kenan Özerzurumlu, "Sabah kapıyı kapatarak dışarı çıktım. Benim kapım kilitlerinden dolayı biraz açık kalıyor. Ben gittikten sonra birisi gelip o aralıktan odayı yaktı. Başka ihtimal yok. Ben buraya çalışmaya geldim. Adliyenin önünde ayakkabı boyuyorum. Hiçbir şeyim kalmadı. Kirada kalıyordum burada. Bütün eşyalarım yandı. Mahvoldum. Şimdi dışarıda kaldım" dedi. Bursa’da iş hanında yangın; kundaklama iddiası

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Bursa, Güncel

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Bursa'da iş hanında yangın; kundaklama iddiası
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