Bursa'da iş hanında yangın; kundaklama iddiası
BURSA'da, 4 katlı iş hanının en üst katında bulunan bir odada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
08.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:08
Yanan odada kalan ve bütün eşyalarının kül olduğunu belirten Kenan Özerzurumlu, "Sabah kapıyı kapatarak dışarı çıktım. Benim kapım kilitlerinden dolayı biraz açık kalıyor. Ben gittikten sonra birisi gelip o aralıktan odayı yaktı. Başka ihtimal yok. Ben buraya çalışmaya geldim. Adliyenin önünde ayakkabı boyuyorum. Hiçbir şeyim kalmadı. Kirada kalıyordum burada. Bütün eşyalarım yandı. Mahvoldum. Şimdi dışarıda kaldım" dedi.
Kaynak: DHA