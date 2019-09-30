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Bursa'da iş kazası: 1 ölü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, çalıştığı marketin deposunda yüksekten düşen kadın hayatını kaybetti.

30.09.2019 23:42Bursa'da iş kazası: 1 ölü
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, çalıştığı marketin deposunda yüksekten düşen kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ovaakça Mahallesi'ndeki bir marketin deposunda çalışan Fatma Ç'nin (45) ürün taşıdığı forklift, kontrolden çıkarak yüksekten beton zemine düştü.
Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Fatma Ç, iş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kadın işçi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Fatma Ç'nin cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Osmangazi, Ovaakça, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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