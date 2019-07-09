09.07.2019 18:28
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Bursa'da iş kazası: 1 yaralı

Bursa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elini freze makinesine kaptıran işçinin parmakları koptu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elini freze makinesine kaptıran işçinin parmakları koptu.
Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir fabrikada işçi olarak çalışan Mustafa D.(49) çalıştığı esnada elini freze makinesine kaptırdı. Kazada işçinin sol elindeki 4 parmağı koptu.
Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı işçiyi İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Hastanede müdahale edilen işçi daha sonra Bursa merkezinde bulunan başka bir hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Mahmudiye, İnegöl, Bursa, İşçi, Güncel

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