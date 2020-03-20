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Bursa'da iş ortağı tarafından silahla vurulan kişi öldü

Bursa'da, tartıştığı iş ortağı tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

20.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:16
Bursa'da iş ortağı tarafından silahla vurulan kişi öldü
Bursa'da, tartıştığı iş ortağı tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Çağdaş Y. (37), aralarında anlaşmazlık bulunan iş ortağı Y.D. ile görüşmek için dün gece Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi'ne gitti.
Y.D'nin otomobilinde bu kişi ile Çağdaş Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.D, Çağdaş Y'yi tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı.
Silah sesini duyarak evden çıkan Y.D'nin ağabeyi, yanına bir komşusunu alarak araçta bulunan yaralıyı otomobille Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Çağdaş Y, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Katil zanlısı Y.D. ise olay sonrası tabancasıyla Yıldırım Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu.
Öldürülen kişinin, 16 Ekim 2015'te dönemin Kestel Belediye Başkanı Yener Acar'ı tabancayla bacağından yaraladığı, bir süre cezaevinde tutulduktan sonra tahliye edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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