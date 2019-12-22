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Bursa'da iş yeri yangını

BURSA'da, oto bakım servisi, çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi.

22.12.2019 13:54 | Son Güncelleme: 22.12.2019 13:55 Bursa'da iş yeri yangını

BURSA'da, oto bakım servisi, çıkan yangında, kullanılmaz hale geldi. 

Merkez ilçesi Altınova Mahallesi Tepe Sokak'ta Mustafa Kıran'a ait oto bakım servisinde öğle saatlerinde yangın çıktı. İş yerinden yükselen duman ve alevleri fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye verdi. Etkili olan rüzgar nedeniyle büyüyen yangına 5 itfaiye aracı ile 15 itfaiye personeli müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş yerinin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.



Altınova Mahallesi, Osmangazi, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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