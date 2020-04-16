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Bursa'da iş yerine silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir iş yerine tüfekle ateş açılması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

16.04.2020 12:28 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:46
Bursa'da iş yerine silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında
Bursa 'nın Orhangazi ilçesinde bir iş yerine tüfekle ateş açılması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi'ndeki Kasımbabalı Sokağı'nda bir ahşap atölyesine gelen iki kişi, pompalı tüfekle iş yerine 4 el ateş ettikten sonra uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Saldırı nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
Silahlı saldırı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde dükkanın önüne gelen iki kişiden birinin ateş açması, diğerinin de boş fişekleri topladığı yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Bursa, Güncel
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